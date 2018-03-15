;
Yol Durumu
  1. Nur dolapta
  2. Doktor sonrası aşk turunda

Tek taş şovu

Tek taş şovu
Geçtiğimiz haftalarda müzisyen aşkı Can Bonomo'yla aile arasında sözlenen Öykü Karayel, önceki akşam bir davetteydi.


Aşkının evlilik teklif ederken kendisine verdiği tektaşını taktığı gözlenen güzel oyuncu, ilişkisiyle ilgili ise konuşmadı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar