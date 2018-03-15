Tehlikeli tatil

Ünlü oyuncu Berna Laçin,zayıflamak için gittiği Avusturya'dakidetoks kampında kabus dolu anlaryaşadı. Hollywood yıldızlarının vedünya jet-setinin de uğrak yeri olanVivanmayr'da önceki gün kampagiren Laçin, burada tanıştığı bir Türkile ormanda yürüyüşe çıktı. Yolunukaybeden oyuncu, ne yapacağını şaşırdı.
Tam 3 buçuk saat yollarını bulmayaçalışan 47 yaşındaki oyuncuyla arkadaşı,12 kilometre yol kat etti. İkilininyardımına Vivamayr'ın dağ köylerindeoturan bir kadın yetişti. Yardımseverkadın, saatlerce yürüyen oyuncuylaarkadaşını aracıyla detoks merkezinegötürdü. Laçin, merkeze vardığındaderin bir 'oh' çekti.
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