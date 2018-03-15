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Son moda Nusret!

Son moda Nusret!
Yaptığı tuzlama (saltbea) hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, sadece ABD'deki restoranlarında değil Etiler'deki mekanında da ünlü yıldızları ağırlıyor. Ünlü kasabın 'daki mekanında önceki akşam dünyaca ünlü Alman modacı Philipp Plein vardı. Ünlü tasarımcı, 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği instagram hesabında Nusret'e övgü yağdırdı.
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