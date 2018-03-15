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Romantik Lady

Romantik Lady
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, önceki gün nişanlısı Christian Carino ile Malibu sahillerinde görüntülendi. 31 yaşındaki şarkıcı ile 47 yaşındaki aşkı, sahilde romantik anlar yaşadı.
Bir markete gidip yiyecek ve içecek alan ile milyoner 'ya şarkıcının hayranları da büyük ilgi gösterdi. Gaga, mütevazılığıyla da takdir topladı.
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