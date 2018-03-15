Nazar değmesin

Türkler'innazara karşı korunmak için sıkça kullandığı nazar boncuğu modası, Hollywood dünyasında hızla yayılıyor. Rihanna,Paris Hilton,Jennifer Anistonve Kim Kardashian derken şimdi de Victoria's Secret'ınMüslüman meleğiShanina Shaik, nazar boncuklu bileklik taktı.
Daha önceki bir röportajında "BirMüslüman olarakdoğdum ve öyleyetiştirildim" diyen modelin babası Pakistanve Suudi Arabistan kökenli, annesi Litvanyaasıllı Avustralyalı. Instagram hesabında 1milyon takipçisi olan Shanina Shaik, önceki akşam da nazar boncuklu bilekliğini paylaşarak dikkat çekti.
Bu arada sık sık hakkında Müslüman olduğuna dair söylentiler çıkan Lindsay Lohan da dün yaptığı instagram paylaşımının sonuna "Maşallah" diyerek bu iddiaları bir kez daha güçlendirdi.
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