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Nazar değmesin

Hollywood dünyasında hızla yayılan nazar boncuğu modasına son olarak Victoria’s Secret’ın Müslüman modeli de bileklikleriyle uydu

Nazar değmesin
Türkler'in nazara karşı korunmak için sıkça kullandığı nazar boncuğu modası, Hollywood dünyasında hızla yayılıyor. Rihanna, Paris Hilton, Jennifer Aniston ve Kim Kardashian derken şimdi de Victoria's Secret'ın Müslüman meleği Shanina Shaik, nazar boncuklu bileklik taktı.



Daha önceki bir röportajında "Bir Müslüman olarak doğdum ve öyle yetiştirildim" diyen modelin babası Pakistan ve Suudi Arabistan kökenli, annesi Litvanya asıllı Avustralyalı. Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Shanina Shaik, önceki akşam da nazar boncuklu bilekliğini paylaşarak dikkat çekti.


Bu arada sık sık hakkında Müslüman olduğuna dair söylentiler çıkan da dün yaptığı paylaşımının sonuna "Maşallah" diyerek bu iddiaları bir kez daha güçlendirdi.

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