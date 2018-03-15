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Minik Sare gezintide

Minik Sare gezintide
Göztepesporlu futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, doğum kilolarından kurtulmak için kolları sıvadı. İki ay önce kızı Sare'yi kucağına alan Yağmur Hanım, önceki gün bebeğiyle İzmir'de yürüyüşe çıkıp hem güzel havanın tadını çıkardı hem de form tuttu.

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