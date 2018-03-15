Kaybeden Nejat

Merakla beklenen 'Kaybedenler Kulübü Yolda'filminin galası önceki akşam Kadıköy'deki REXXSineması'nda yapıldı. Başrol oyuncularıNejat İşler, Hande Doğandemir,Merve Çağıran ve Yiğit Özşenerkırmızı halıda tebrikleri kabul etti.
2014'te geçirdiği septikşok nedeniyle ölümünkıyısından dönen Nejat İşler'inbuna rağmen uslanmadığıgörüldü. Hastalığı nedeniyleparmaklarından birkaçınıkaybeden 46 yaşındakioyuncunun galadaki alkollü haliherkesi üzdü.
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