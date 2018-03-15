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Kaybeden Nejat

Kaybeden Nejat
Merakla beklenen 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filminin galası önceki akşam 'deki REXX Sineması'nda yapıldı. Başrol oyuncuları Nejat İşler, Hande Doğandemir, Merve Çağıran ve Yiğit Özşener kırmızı halıda tebrikleri kabul etti.


2014'te geçirdiği septik şok nedeniyle ölümün kıyısından dönen 'in buna rağmen uslanmadığı görüldü. Hastalığı nedeniyle parmaklarından birkaçını kaybeden 46 yaşındaki oyuncunun galadaki alkollü hali herkesi üzdü.


Doğan SAVAŞ
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