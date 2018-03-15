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Güzel buluşma

Güzel buluşma
Geçtiğimiz gün bir etkinlik için Ankara'ya giden oyuncu Songül Öden, Rize'de doğum yapan keçiyi sırtında taşıdığı fotoğrafla tanınan 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin ile bir araya geldi.


Genç kızla poz veren oyuncu, "Gözlerinden iyilik saçan bu kız, herkese ilham veriyor" dedi.
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