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Aile boyu klip

Aile boyu klip
'Sıfır Tolerans' şarkısının klibinin çalıntı olduğu iddiasıyla gündemden düşmeyen Hadise, önceki gün 'Farkımız Var' parçasını kliplendirdi. Ablası Hülya Açıkgöz'ün yönettiği klipte popçunun stili kardeşi Derya Açıkgöz'e emanetti. , klip için Kanye West'in markası Yeezy'den 840 dolarlık yani 3 bin 265 liralık bir mont giydi...
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