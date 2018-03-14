Yeni sayfa açıyorum

Popçu ışın Karaca'nıneski eşi Sedat Doğan,Brezilya'da 3 ay öncehırsızlık suçundan girdiğicezaevinden önceki günçıktı. Özgürlüğüne kavuşurkavuşmaz İstanbul'dakiannesini arayan Doğan'ın"Hayatıma temiz bir sayfaaçmak istiyorum" dediğiöğrenildi. Şartlı tahliyeyleserbest kalan Doğan,Brezilya'daki arkadaşınınevine yerleşti. SedatDoğan'ın annesi, dönüş biletiiçin oğluna para göndermeyehazırlanırken Doğan'ın kötümadde kullanmama sözünütutup tutmayacağı isemerak konusu oldu.
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