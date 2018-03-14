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Yeni sayfa açıyorum

Yeni sayfa açıyorum
Popçu ışın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, Brezilya'da 3 ay önce hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden önceki gün çıktı. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz İstanbul'daki annesini arayan Doğan'ın "Hayatıma temiz bir sayfa açmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Şartlı tahliyeyle serbest kalan Doğan, Brezilya'daki arkadaşının evine yerleşti. Sedat Doğan'ın annesi, dönüş bileti için oğluna para göndermeye hazırlanırken Doğan'ın kötü madde kullanmama sözünü tutup tutmayacağı ise merak konusu oldu.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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