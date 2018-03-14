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Uçtular

Uçtular
Komedyen Cem Yılmaz ile yakın dostu Ozan Güven, önceki gün Yunanistan'a uçtu. Komşu'nun başkenti Atina'ya giden ikiliden Yılmaz'ın yeni çekeceği 4 kısa film için mekan arayışında olduğu öğrenildi. Yunanistan'da da hayranlarının yakından takip ettiği komedyen, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmadı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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