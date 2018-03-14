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Şebeke!

Hırsızlar da teknolojiye ayak uydurdu. Ünlülerin daki yer bildirimlerini yakın takibe alan uyanıkların son avı, Çağla Şıkel oldu. Güzel manken, ailesiyle gittiği Palandöken’den fotoğraf paylaşınca hırsızlar da onun evinin yolunu tuttu

Şebeke!
Gittikleri her yeri da paylaşan ünlülerin yakasını hırsızlar bırakmıyor... Özellikle instagram'da yer bildirimi yapan ünlülerin evlerine giren ve adeta şebeke halinde soygun yapan hırsızların son adresi Çağla Şıkel'in Beşiktaş'taki villası oldu.

CAMI KIRMIŞLAR
Eski eşi Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile geçtiğimiz hafta sonu Türk Telekom Prime'ın Palandöken'deki davetine katılan Şıkel, tatilinin renkli anlarını sosyal medyada paylaştı. Eski eşlerin sosyal medyada yer bildirimiyle yaptıkları paylaşımlar, hırsızları harekete geçirdi. Güzel manken, tatilden döndüğünde büyük şok yaşadı. Cumartesi gecesi hırsızların camı kırarak eve girmeye çalıştıklarını öğrenen Şıkel, güvenlik önlemlerini artırdı.

YENİ ÖNLEM ALDI
Yaşadığı maddi hasar hakkında bilgi vermekten kaçınan Şıkel, "Malın önemi yok. Ama çok kortuk. Zaten evin her yerine sensör koydurdum" dedi. Bu olay geçtiğimiz yıl İbiza tatili sonrası hırsız şoku yaşayan Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'i akıllara getirdi. Ünlü çift de Şıkel gibi tatillerinde yer bildirimi yaparak evde olmadıklarını herkese ilan etmişti.


İLK KURBAN ONLAR OLDU
İkilinin bu paylaşımıyla 'da olduğunu düşünen hırsızlar, Erkin çifti evde uyurken içeri girmeye çalışmıştı. Caner ve oyuncu eşi, daha sonra instagram paylaşımlarında yer bildirimi yapmadı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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