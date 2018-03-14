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Potuk’un çiçeği

Aralık ayında Türkay’dan ayrılan Potuk, iddiaya göre barışmak için oyuncunun annesini devreye soktu.

Potuk’un çiçeği
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, mutluluk sarhoşu… Futbolcunun evlilik teklifiyle aşkına ikinci kez şans veren oyuncu, aileye girdi. Türkay, önceki akşam sevgilisi ve onun ağabeyi ile yemekteydi.


Kasım 2016'dan bu yana ünlü futbolcuyla birlikte olan Türkay, yemekten paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Müstakbel kayınbiraderi ile aşkının objektifine poz veren oyuncunun Potuk tarafından hediye edilen çiçeği ise dikkat çekti.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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