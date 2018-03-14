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Müjde var!

Müjde var!
2014'Te birlikte dünya turuna çıkan Beyonce ile rapçi eşi Jay-Z'den hayranlarına müjde... Ünlü çift, bu yaz 'On The Run' isimli dünya turnesinin ikinci ayağını düzenleyeceklerini açıkladı. Avrupa ve Amerika'da konserler verecek olan Beyonce ile Jay-Z'in hayranlarıyla bir araya geleceği ülkeler arasında Türkiye yok.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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