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Kolunda 3 milyon var

Kolunda 3 milyon var
Ajman Prensi Sheikh Ammar Bin , servetini yine gözler önüne serdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin şeyhlerinden biri olan Ammar Bin Rashid Al Nuaimi, 'Richard and Mille' marka saatiyle dikkat çekti. Prens'in Fransız ressam Cyril Kongo tarafından tasarlanan saatinin değeri 685 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 700 bin lira!
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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