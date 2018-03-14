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Kız kıza sinema

Kız kıza sinema
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Özben Önal, geçtiğimiz gün kızı ve yeğenleriyle Kanyon'daydı. Önal, ailesiyle birlikte sinema keyfi yaptı. Film sonrası ailesiyle yemek yiyen Özlem Hanım, objektiflere de kızlar ekibiyle gülümseyerek böyle poz verdi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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