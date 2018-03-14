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İyi proje bekliyor

İyi proje bekliyor
Ece Uslu, önceki gün Vadistanbul AVM'deydi. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, "Önümüzdeki sezon, iyi bir proje çıkarsa seve seve oynarım" diyerek yapımcılara seslendi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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