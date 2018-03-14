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İvana’nın şifresi

İvana’nın şifresi
Önceki gün Ankara'daki A City AVM'de hayranlarıyla buluşan , güzellik sırlarını paylaştı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 38 yaşındaki 1 çocuk annesi ikoncan, zayıf kalmak için yaptığı doğal karışımları şöyle açıkladı:


"Sırrım; tarçın ve ballı ılık su. Bir bardağa iki kaşık tarçın ve yarım kaşık bal koyup, üzerine de ılık su ekliyorum. Her sabah uyandığımda ve her gece yatarken mutlaka içiyorum. Ayrıca maydanoz ve limon suyu da zayıflatıyor. Un ve şekerden uzak duruyorum."

SAHNENİN TOZUNU ATTIRIRIM
Konservatuvar mezunu olan Sert, single yapmayı planlıyor. İkoncan, "Müziği dansla birleştirmek lazım. Ben popçu olsam sahnenin tozunu attırırdım" dedi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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