İvana’nın şifresi

Önceki gün Ankara'daki A City AVM'de hayranlarıyla buluşan İvana Sert, güzellik sırlarını paylaştı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 38 yaşındaki 1 çocuk annesi ikoncan, zayıf kalmak için yaptığı doğal karışımları şöyle açıkladı:
"Sırrım; tarçın ve ballı ılık su. Bir bardağa iki kaşık tarçın ve yarım kaşık bal koyup, üzerine de ılık su ekliyorum. Her sabah uyandığımda ve her gece yatarken mutlaka içiyorum. Ayrıca maydanoz ve limon suyu da zayıflatıyor. Un ve şekerden uzak duruyorum."
SAHNENİNTOZUNUATTIRIRIM Konservatuvar mezunu olan Sert, single yapmayı planlıyor. İkoncan, "Müziği dansla birleştirmek lazım. Ben popçu olsam sahnenin tozunu attırırdım" dedi.
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