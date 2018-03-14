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Hazine buldu

Hazine buldu
Serdar Ortaç, oyunculuğunun yanı sıra şarkı sözü de yazan Sera Tokdemir'le güçlerini birleştirdi. İkili, önceki gün stüdyoya girdi. Ortaç, Tokdemir'in Otizmli çocuklar için yazdığı şarkıyı besteledi. Popçu, oyuncu içinse "Sera'nın yaklaşık 300 bestesi var, ben onu oyuncu olarak tanıyordum. Meğer bir hazineyle tanışmışım" dedi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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