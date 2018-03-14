Farkındalık galası

; 21 / 14 18 / 8 14 / 4 11 / 0 16 / 7 18 / 8 14 / 5 17 / 13 9 / -3 18 / 7 20 / 11 18 / 7 17 / 8 20 / 4 12 / 2 16 / 8 15 / 6 8 / 2 14 / 3 14 / 4 18 / 10 15 / 11 15 / 6 14 / 5 18 / 9 19 / 6 17 / 5 16 / 6 16 / 6 15 / 5 8 / 0 15 / 4 17 / 7 15 / 10 14 / 5 11 / 4 20 / 10 16 / 5 13 / 4 15 / 10 20 / 11 17 / 9 16 / 6 16 / 5 10 / -2 12 / 4 14 / 3 15 / 6 16 / 6 14 / 4 19 / 10 17 / 10 17 / 9 14 / 4 16 / 5 20 / 9 17 / 10 21 / 14 15 / 9 13 / 5 13 / 5 15 / 5 14 / 10 20 / 10 15 / 11 17 / 7 16 / 10 17 / 9 13 / 8 13 / 5 20 / 10 14 / 8 14 / 8 17 / 8 14 / 11 16 / 4 14 / 4 11 / 3 16 / 9 12 / 5 15 / 10 Gerçek yaşam hikayesinden esinlenilen 'Tut Yüreğimden Anne' filmi, önceki akşam görücüye çıktı. Kanyon'daki galada başrol oyuncusu Naz Elmas, filmde otistik kızını canlandıran Ela Şen'le hazır bulundu.
Otizm konusunda farkındalık yaratan film, seyirciden tam not aldı.
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