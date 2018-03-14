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'Can'dan sevgi

Candan sevgi
Geçtiğimiz aylarda kendisiyle tanışmak isteyen bir hayranının ısrarıyla zor anlar yaşayan Can Yaman, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sevenleri tarafından yakından takip edilen oyuncu, tek başına geldiği alışveriş merkezinde hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek takdir topladı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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