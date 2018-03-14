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Burcu klasik sever

Burcu klasik sever
Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Morhipo. com'un özel markası People by Fabrika'nın İlkbahar/ Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
'Woman' ve 'Trend' koleksiyondaki klasik şıklığın simgesi kıyafetlerle Gökhan Bartu Yüksel'in objektifine poz veren Esmersoy, profesyonel mankenlere taş çıkardı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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