Aşka yelken açtı

Aşkları rol aldıkları dizi setinde filizlenen Serenay Aktaş ileKenan Acar, gözlerden uzak olmak için önceki gün Yunanistan'ın yolunu tuttu. 6 aydır aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, kiraladıkları yelkenli ile Simi Adası'na açıldı. Marmaris'ten yelkenli ile açılan ikiliden Kenan Acar, çıktıkları aşk tatilini instagram'da paylaştı. Yelkenlinin dümenine birlikte geçen çiftin takipçileri, "Evliliksandalına da binmeknasip olur inşallah" diye yorum yaptı.
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