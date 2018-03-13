Zirvede aşk

Güzel sunucu Burcu Esmersoyile işadamı aşkı Berk Suyabatmaz,tatile doymuyor. Bu yılın başındaçıktıkları dünya turuyla Malezya,Yeni Zelanda ve Avustralya'dadeniz keyfi yapan ikili, önceki gün deKartalkaya'daydı.
Karın tadını Kartalkaya KayaPalazzo'da çıkaran 7 aylık aşıklardanSuyabatmaz, yaptığı slalomlarla ustakayakçılara taş çıkardı. Esmersoyise snowboard dersi aldı. İkili, kayaksonrası baş başa romantik anlar yaşadı.
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