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Zirvede aşk

Zirvede aşk
Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı aşkı Berk Suyabatmaz, tatile doymuyor. Bu yılın başında çıktıkları dünya turuyla Malezya, Yeni Zelanda ve Avustralya'da deniz keyfi yapan ikili, önceki gün de Kartalkaya'daydı.


Karın tadını Kartalkaya Kaya Palazzo'da çıkaran 7 aylık aşıklardan Suyabatmaz, yaptığı slalomlarla usta kayakçılara taş çıkardı. Esmersoy ise snowboard dersi aldı. İkili, kayak sonrası baş başa romantik anlar yaşadı.
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