Turan olarak sahalarda
Arda Turan’la ayrıldığı dönemde sosyal medya hesaplarını kapatan Aslıhan Doğan’ın evlendikten sonra ilk işi, ‘Turan’ soyadıyla instagram açmak oldu
Acı olay nikah sırasında kendisinden saklanan sosyetik güzel, "Başımız sağolsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve tüm yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum" dedi. Bu arada gelinliği ve aksesuvarları 11 bin 500 liraya mal olan Doğan'ın 80'ler modasını andıran seçimi olay oldu. Sosyetik güzelin gelinliğini görenler "Aslıhan, yılları karıştırmış" demekten kendini alamadı.
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan , Sosyal medya
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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