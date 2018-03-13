;
Yol Durumu
  1. Arazi Cem
  2. Kıvılcım terapisi

Turan olarak sahalarda

’la ayrıldığı dönemde hesaplarını kapatan ’ın evlendikten sonra ilk işi, ‘Turan’ soyadıyla instagram açmak oldu

Turan olarak sahalarda
Başakşehirli futbolcu Arda Turan'la önceki akşam evlenen Aslıhan Doğan, imzayı atar atmaz ya geri döndü. Geçtiğimiz yıl Turan'la ayrıldığı dönemde gelen olumsuz eleştiriler yüzünden hesabını kapatan sosyetik güzel, instagram'da 'Aslıhan Doğan Turan' adıyla yeni bir hesap açtı. Çiçeği burnunda gelin ilk paylaşımını uçak kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için yaptı.


Acı olay nikah sırasında kendisinden saklanan sosyetik güzel, "Başımız sağolsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve tüm yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum" dedi. Bu arada gelinliği ve aksesuvarları 11 bin 500 liraya mal olan Doğan'ın 80'ler modasını andıran seçimi olay oldu. Sosyetik güzelin gelinliğini görenler "Aslıhan, yılları karıştırmış" demekten kendini alamadı.


Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar