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Oyun zamanı

Oyun zamanı
Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün oğlu Ali Demir'le Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Karahan, 3 yaşındaki oğluyla Funloft'ta oyunlar oynadı. Birebir kopyası olan oğluyla gün boyu eğlenceli anlar yaşayan oyuncuya daha sonra eşi Bedri Güntay katıldı.
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