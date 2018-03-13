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Kayıklı gönderme

Kayıklı gönderme
Ünlü oyuncu Ahmet Kural'la 1 yıllık ilişkisini 2 ay önce bitiren Sıla'dan eski aşkına gönderme geldi… Aşkları evlilik yolunda ilerlerken sürpriz şekilde ayrılan ikiliden Sıla, dün instagram'da üzerinde ismi yazan bir kayığın fotoğrafını paylaşıp altına da şu notu düştü:


"O kayığa binip gitmek öyle zor değil. Yüzüp de bilmeyenlere gelsin." Bunun üzerine gözler Sıla ile ilişkisi biter bitmez bir röportajında "Aşka inandım. Ama bugüne kadar hiç aşık olmadım" diyen 'a çevrildi.


Kural'ın şiddet uygulaması nedeniyle ikilinin ayrıldığı öne sürülmüş; ancak çift iddiaları yalanlamıştı.
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