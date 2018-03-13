Kayıklı gönderme

Ünlü oyuncu AhmetKural'la 1 yıllık ilişkisini2 ay önce bitiren Sıla'daneski aşkına göndermegeldi… Aşkları evlilikyolunda ilerlerken sürpriz şekilde ayrılanikiliden Sıla, dün instagram'da üzerindeismi yazan bir kayığın fotoğrafını paylaşıpaltına da şu notu düştü:
"O kayığa binip gitmek öyle zordeğil. Yüzüp de bilmeyenlere gelsin."Bunun üzerine gözler Sıla ile ilişkisi biterbitmez bir röportajında "Aşka inandım.Ama bugüne kadar hiç aşık olmadım"diyen Ahmet Kural'a çevrildi.
Kural'ın şiddet uygulaması nedeniyle ikilinin ayrıldığı öne sürülmüş; ancak çift iddiaları yalanlamıştı.
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