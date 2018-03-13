Dönüşü ağır oldu

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31 Mart'taki Bostancı konseriyle 18. yaşını kutlayacak olan şarkıcı, "ABD'deki çok önemli bir projeye şimdilik ara verdim" dedi.
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