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Dönüşü ağır oldu

Dönüşü ağır oldu
Dil eğitimi için 4 aydır ABD'de olan Aleyna Tilki, önceki gün yurda döndü. 15 valizle İstanbul'a gelen genç popçu, havalimanından yaptığı paylaşımla ağızları açıkta bıraktı.


31 Mart'taki Bostancı konseriyle 18. yaşını kutlayacak olan şarkıcı, "ABD'deki çok önemli bir projeye şimdilik ara verdim" dedi.
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