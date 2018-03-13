Barbie Çağla

Kız çocuklarına hayal ettikleri her şeyi olabilecekleri ile ilgili ilham veren Barbie, dünyanın dört bir köşesinden seçtiği 17 rol modelini, çok özel Barbie bebeklerini yaparak onurlandırdı. Yeni nesil genç kızlara ilham vermek için bebekleri tasarlanan modeller arasında ilk kez Türkiye'den ÇağlaKubat seçildi. Şampiyon rüzgar sörfçüsü olan Kubat'ın yanı sıra Barbie bebeği yapılan isimler arasında İngiliz boks şampiyonuNicola Adams, Çinlivoleybolcu Hui Ruoqi ve Fransız dünyaca ünlü aşçıHelene Darroze de var...
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