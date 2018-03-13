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Barbie Çağla

Kızlara ilham vermek için Barbie bebeği yapılan dünyaca ünlü 17 kadın arasında da yer aldı. Milli sörfçü, listeye girerek bizi gururlandırdı...

Barbie Çağla
Kız çocuklarına hayal ettikleri her şeyi olabilecekleri ile ilgili ilham veren Barbie, dünyanın dört bir köşesinden seçtiği 17 rol modelini, çok özel Barbie bebeklerini yaparak onurlandırdı. Yeni nesil genç kızlara ilham vermek için bebekleri tasarlanan modeller arasında ilk kez Türkiye'den Çağla Kubat seçildi. Şampiyon rüzgar sörfçüsü olan Kubat'ın yanı sıra Barbie bebeği yapılan isimler arasında İngiliz boks şampiyonu Nicola Adams, Çinli voleybolcu Hui Ruoqi ve Fransız dünyaca ünlü aşçı Helene Darroze de var...
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