Ameliyattan vazgeçtik

Yeşilçam'ın usta ismi Kadirİnanır, geçtiğimiz günlerde beyninepıhtı atması nedeniyle hastaneyekaldırıldı. Sevenlerini hüzne boğanünlü aktör, taburcu oldu. İnanır,sağlığına kavuştuktan sonra ilkkez konuştu. Sağlık durumun iyiolduğunu belirtti. 'Çalışmanızıengelleyecek bir durum var mı?'şeklinde yöneltilen soruyu İnanır,"Sıkıntılı sürecimiz geride kaldı.Setlere dönmeme engel bir durumsöz konusu değil." şeklinde yanıtladı.İnanır'ın doktoru Beyin ve SinirCerrahı Prof. Dr. Yunus Aydınise, "Biz pıhtının şah damarıdarlığından kaynaklandığınızannettik. Bu pıhtının kalptengeldiğini tespit ettiğimiz için buameliyattan vazgeçtik" dedi.
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