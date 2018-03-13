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Ameliyattan vazgeçtik

Ameliyattan vazgeçtik
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini hüzne boğan ünlü aktör, taburcu oldu. İnanır, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez konuştu. Sağlık durumun iyi olduğunu belirtti. 'Çalışmanızı engelleyecek bir durum var mı?' şeklinde yöneltilen soruyu İnanır, "Sıkıntılı sürecimiz geride kaldı. Setlere dönmeme engel bir durum söz konusu değil." şeklinde yanıtladı. İnanır'ın doktoru Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ise, "Biz pıhtının şah damarı darlığından kaynaklandığını zannettik. Bu pıhtının kalpten geldiğini tespit ettiğimiz için bu ameliyattan vazgeçtik" dedi.
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