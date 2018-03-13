Aksiyon kaçamağı

; 21 / 13 20 / 9 16 / 4 10 / -2 19 / 8 20 / 9 16 / 7 18 / 13 8 / -5 17 / 5 20 / 12 18 / 8 20 / 12 20 / 6 14 / -1 18 / 10 16 / 3 9 / 1 16 / 7 14 / 8 19 / 12 16 / 12 16 / 7 17 / 7 19 / 11 19 / 4 19 / 10 19 / 12 18 / 6 16 / 4 10 / -1 16 / 7 18 / 8 18 / 8 16 / 4 12 / 2 20 / 11 17 / 4 13 / 6 18 / 11 21 / 14 18 / 10 20 / 11 17 / 7 9 / -3 17 / 8 18 / 5 17 / 7 19 / 10 17 / 7 19 / 9 19 / 10 19 / 9 16 / 6 19 / 7 20 / 11 17 / 11 19 / 14 15 / 7 14 / 0 16 / 6 16 / 7 18 / 7 19 / 11 17 / 7 19 / 9 18 / 8 18 / 10 14 / 7 16 / 3 21 / 10 14 / 6 15 / 9 20 / 9 18 / 8 18 / 3 16 / 6 11 / 0 16 / 11 15 / 5 17 / 12 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Sıkı dostlar Murat Dalkılıç ile Kadir Doğulu, önceki gün yine aksiyon dolu bir kaçamak yaptı. Arazi tipi araçlarıyla İstanbul yakınlarındaki bir ormanlık alana giden ünlü popçu ile yakışıklı oyuncu, adrenalin dolu anlar yaşadı. İkili gece ateş yakıp gündüz de motocross yaparak stres attı.
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