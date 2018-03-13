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Aksiyon kaçamağı

Aksiyon kaçamağı
Sıkı dostlar Murat Dalkılıç ile Kadir Doğulu, önceki gün yine aksiyon dolu bir kaçamak yaptı. Arazi tipi araçlarıyla İstanbul yakınlarındaki bir ormanlık alana giden ünlü popçu ile yakışıklı oyuncu, adrenalin dolu anlar yaşadı.


İkili gece ateş yakıp gündüz de motocross yaparak stres attı.
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