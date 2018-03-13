Ailece tatil

; 21 / 13 20 / 9 16 / 4 10 / -2 19 / 8 20 / 9 16 / 7 18 / 13 8 / -5 17 / 5 20 / 12 18 / 8 20 / 12 20 / 6 14 / -1 18 / 10 16 / 3 9 / 1 16 / 7 14 / 8 19 / 12 16 / 12 16 / 7 17 / 7 19 / 11 19 / 4 19 / 10 19 / 12 18 / 6 16 / 4 10 / -1 16 / 7 18 / 8 18 / 8 16 / 4 12 / 2 20 / 11 17 / 4 13 / 6 18 / 11 21 / 14 18 / 10 20 / 11 17 / 7 9 / -3 17 / 8 18 / 5 17 / 7 19 / 10 17 / 7 19 / 9 19 / 10 19 / 9 16 / 6 19 / 7 20 / 11 17 / 11 19 / 14 15 / 7 14 / 0 16 / 6 16 / 7 18 / 7 19 / 11 17 / 7 19 / 9 18 / 8 18 / 10 14 / 7 16 / 3 21 / 10 14 / 6 15 / 9 20 / 9 18 / 8 18 / 3 16 / 6 11 / 0 16 / 11 15 / 5 17 / 12 Boşandıktan sonra dost kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, geçtiğimiz hafta sonu çocuklarıyla Palandöken'deydi. Eski eşler, oğulları Kuzey ve Uzay ile Sway Hotel'de kayak keyfi yaptı.
Şıkel ile Altuğ, tatilde yan yana görüntü vermedi. Altuğ çocuklarıyla öğlene kadar vakit geçirirken, Şıkel de öğleden sonra oğullarıyla karda oyunlar oynadı.
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