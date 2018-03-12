Dil eğitimi için ABD'ye giden Aleyna Tilki, müzik çalışmalarına da hız verdi. Genç popçu, önceki gün Grammy adayı olan Amerikalı yapımcı Luca Pretolesi ile stüdyoya girdi. Dünyaca ünlü bir popçu olmayı hedefleyen Tilki, hayallerine bir adım daha yaklaştı.