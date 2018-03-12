Sabrın sonu selamet

GALATASARAY'DAN Atletico Madrid'e oradan da Barcelona'ya transferiyle gururumuz olan Arda Turan, aşk hayatında da mutlu sona ulaştı... Şimdilerde Başakşehir forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaklaşık 2 buçuk yıldan beri aşk yaşadığı Aslıhan Doğan'la dünyaevine girdi. Gözde çiftin nikahı, Arda Turan'ın bir süre önce kiraladığı Çubuklu Vadi Konakları'ndaki lüks villada gerçekleşti. Çiftin evlendikten sonra oturacağı ve aylık kirası 20 bin lira olan villadaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile aileleri ve yakın dostları katıldı. Nihah töreninin yapılacağı Çubuklu Vadi Konakları'nın etrafında gün boyu güvenlik önlemleri alındı. Nikahın yapıldığı villaya ilk gelenler Arda Turan'ın atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan kardeşi Okan Turan oldu.



'SAVAŞ VARKEN DÜĞÜN OLMAZ'

Ardından ise villaya Turan'ın şimdilerde aynı takımda forma giydiği Emre Belözoğlu geldi. Tören için Çubuklu'daki bir kuaförde hazırlanan Aslıhan Doğan ise annesi Güler Doğan'ın kullandığı araçla siteye girerken görüldü. Sosyetik güzel, nikah için sade beyaz bir elbise tercih etti. Bu arada geçtiğimiz günlerde düğün töreni için Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı kast ederek "Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur" diyen Arda Turan'ın sözünü tutup sade bir nikah yapması, takdir topladı. Turan'ın özel hayatında sonunda aradığı mutluluğu bulması ve nikah masasına oturması ise dün sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı...



ERDOĞAN NİKAH ŞAHİ TLİĞİ YAPTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte nikah törenine katıldı. Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahitliğini yaptı.



Doğan SAVAŞ