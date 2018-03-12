Sabrın sonu selamet

GALATASARAY'DAN AtleticoMadrid'e oradan da Barcelona'yatransferiyle gururumuz olan ArdaTuran, aşk hayatında da mutlu sona ulaştı...Şimdilerde Başakşehir forması giyen 31yaşındaki futbolcu, dün akşam yaklaşık 2buçuk yıldan beri aşk yaşadığı AslıhanDoğan'la dünyaevine girdi. Gözde çiftinnikahı, Arda Turan'ın bir süre önce kiraladığıÇubuklu Vadi Konakları'ndaki lüks villadagerçekleşti. Çiftin evlendikten sonra oturacağıve aylık kirası 20 bin lira olan villadakitörene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi EmineErdoğan ile aileleri ve yakın dostları katıldı.Nihah töreninin yapılacağı Çubuklu VadiKonakları'nın etrafında gün boyu güvenlikönlemleri alındı. Nikahın yapıldığı villaya ilkgelenler Arda Turan'ın atv'nin fenomen dizisi'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rolalan kardeşi Okan Turan oldu.
'SAVAŞ VARKEN DÜĞÜN OLMAZ' Ardından ise villaya Turan'ın şimdilerdeaynı takımda forma giydiği Emre Belözoğlugeldi. Tören için Çubuklu'daki bir kuafördehazırlanan Aslıhan Doğan ise annesi GülerDoğan'ın kullandığı araçla siteye girerkengörüldü. Sosyetik güzel, nikah için sade beyazbir elbise tercih etti. Bu arada geçtiğimizgünlerde düğün töreni için Afrin'deki ZeytinDalı Harekatı'nı kast ederek "Bu durumdaeğlence yapamayız. Savaş varken düğünolmaz. Zamanı gelince her şey olur"diyen Arda Turan'ın sözünü tutup sade birnikah yapması, takdir topladı. Turan'ınözel hayatında sonunda aradığı mutluluğubulması ve nikah masasına oturması ise dünsosyal medyada en çok konuşulan konulararasındaydı...
ERDOĞAN NİKAHŞAHİ TLİĞİ YAPTI CUMHURBAŞKANI Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte nikah törenine katıldı. Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahitliğini yaptı.
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