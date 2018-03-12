Kıbrıs rüyası

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Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı "Buranın denizi ve kumu muhteşem. Sahil bölgesinde, terliğimi giyip sakin şekilde yaşayacağım bir ev arıyorum" diye konuştu.
Aydın HAMZA
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