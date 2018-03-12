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rüyası

Kıbrıs rüyası
Ferhat Göçer de yavru vatan Kıbrıs'ta ev sahibi ünlüler kervanına katılmaya hazırlanıyor. Önceki akşam Nuh'un Gemisi Otel'de sahne alan Göçer, hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı "Buranın denizi ve kumu muhteşem. Sahil bölgesinde, terliğimi giyip sakin şekilde yaşayacağım bir ev arıyorum" diye konuştu.

Aydın HAMZA
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