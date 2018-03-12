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Demet’ten üzücü haber

Demet’ten üzücü haber
Önceki akşam Vadi 'daki Jolly Joker'de sahne alan Demet Akalın, yakın dostları Şükran Ovalı ve Caner Erkin'le ilgili tedirgin edici bir haber verdi. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde karıştığı trafik kazası ve Ovalı'nın ortaya çıkan 3 aylık hamileliğiyle ilgili konuşan Akalın, şöyle dedi: "Şükran, haberlerden sonra beni arayıp çok ağladı. Hamile bir insanı düşünmek lazım, inanılmaz üzüldüm. Düşük tehlikesi var, ben deliriyorum böyle şeylere."
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