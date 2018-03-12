Demet’ten üzücü haber

Önceki akşam Vadi İstanbul'daki Jolly Joker'de sahne alan Demet Akalın, yakın dostları Şükran Ovalı ve Caner Erkin'le ilgili tedirgin edici bir haber verdi. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde karıştığı trafik kazası ve Ovalı'nın ortaya çıkan 3 aylık hamileliğiyle ilgili konuşan Akalın, şöyle dedi: "Şükran, haberlerden sonra beniarayıp çok ağladı. Hamile birinsanı düşünmek lazım, inanılmazüzüldüm. Düşük tehlikesi var, bendeliriyorum böyle şeylere."
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