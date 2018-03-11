"Tek özlemim çocuk"

Geçtiğimiz ay modacı Zeynep Kartal'la tasarladığı koleksiyonu Londra'da görücüye çıkaran Süperstar Ajda Pekkan, önceki gün Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte onur ödülüne layık görüldü.



İz Bırakan Kadınlar Zirvesi'nde ödüllendirilen 72 yaşındaki sanatçı, en büyük özlemini de dile getirdi. Pekkan "Eskiden koşuşturmanın içinde çocuk için bu kadar özlem çekmiyordum. Sonradan kıymetini anladım ama geç oldu" diye konuştu.

HALİL ÇİLİNGİR