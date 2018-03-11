Nurgül'den dolar bahşişi!

Yüzüne yaptırdığı botoksla gündem olan Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Asmalımescit'teydi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, yurt dışından gelen misafirlerini gezdirdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yeni kestirdiği kakülü ve numaralı gözlüğüyle dikkat çekti.
Hakkındaki 'Botoks kurbanıoldu' haberi hatırlatılan Yeşilçay,"Gözümün üzerine botoksyaptırdıım. Şişti; ama sonrageçti" diye konuştu. Oyuncu, sokakçalgıcılarına da 100 dolar bahşişvererek bonkörlüğünü gözler önüneserdi.
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