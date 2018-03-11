Nurgül'den dolar bahşişi!

Yüzüne yaptırdığı botoksla gündem olan Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Asmalımescit'teydi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, yurt dışından gelen misafirlerini gezdirdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yeni kestirdiği kakülü ve numaralı gözlüğüyle dikkat çekti.



Hakkındaki 'Botoks kurbanı oldu' haberi hatırlatılan Yeşilçay, "Gözümün üzerine botoks yaptırdıım. Şişti; ama sonra geçti" diye konuştu. Oyuncu, sokak çalgıcılarına da 100 dolar bahşiş vererek bonkörlüğünü gözler önüne serdi.



Doğan SAVAŞ