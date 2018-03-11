Ivanka’dan kiralık

New York'un en özel bölgesi olarak kabul edilen Manhattan'ın en güzel dairelerinden birine sahip olan Ivanka Trump, 13 bin dolara kiracı bulamadı. Ivanka 3 aydır 17 emlak sitesindeki ilanları pek ilgi görmeyince, fiyat konusunda indirime gitme kararı aldı. Manhattan'da 14 dairesi olan Ivanka Trump'ın, 13 bin dolar talep ettiği dairede 2 yıl oturduğu belirtildi. 10 bin dolar teklif edilen dairenin, Manhattan'ın 3 tarafına da hakim olduğu ifade edildi. Ivanka Trump, eşi ve çocuklarıyla birlikte Washington DC'deki yeni evlerine taşındıktan sonra Manhattan'daki 3 evini de kiraya vermişti.
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