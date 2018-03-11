Güzel oyuncu Alara Bozbey ile aşkı kısa süren Ata Demirer, bekarlığa çabuk alıştı. Yılbaşında Bozbey'le aşkını ilan ettikten sonra oyuncuyla yollarını ayıran komedyen, önceki gün tek başına Bozcaada'daydı.



Deniz kıyısında turlayan Demirer, bir arkadaşına verdiği pozu da instagram'da paylaştı. 45 yaşındaki komedyenin bu karesi ise "Issız adam Ata" yorumu yaptırdı.