;
Yol Durumu
  1. Nurgül'den dolar bahşişi!
  2. 10 dakikada 10 bin TL harcadı

Issız adam Ata!

Sevgilisiyle kısa süre önce ayrılan , önceki gün tek başına Bozcaada'daydı.

Issız adam Ata!
Güzel oyuncu Alara Bozbey ile aşkı kısa süren Ata Demirer, bekarlığa çabuk alıştı. Yılbaşında Bozbey'le aşkını ilan ettikten sonra oyuncuyla yollarını ayıran komedyen, önceki gün tek başına Bozcaada'daydı.

Deniz kıyısında turlayan Demirer, bir arkadaşına verdiği pozu da instagram'da paylaştı. 45 yaşındaki komedyenin bu karesi ise "Issız adam Ata" yorumu yaptırdı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar