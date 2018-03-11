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İşleri büyüttü

İşleri büyüttü
Ece Vahapoğlu'nun kendi imzasını taşıyan spor giyim markası fit21'in 2'nci mağazası, önceki gün Elemental Wellness Club'ta açıldı. Acıbadem Almondhill sitesindeki açılış davetine ev sahipliği yapan Vahapoğlu, konuklarıyla yakından ilgilenip ürünleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi.


Halil ÇİLİNGİR
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