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Farah'a niyet Hande'ye kısmet

filmi için ilk teklifin ’a gittiği öğrenildi. Güzel oyuncu öpüşme sahneleri olan filmi geri çevirince rolü kaptı.

Faraha niyet Handeye kısmet

Önümüzdeki hafta vizyona girecek olan 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filminin oyuncusu Hande Doğandemir'in bu rol için düşünülen ikinci isim olduğu ortaya çıktı. Çekimlerine geçtiğimiz yıl başlanan filmin kadın oyuncusu için arayışa giren yapım şirketinin öncelikle güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a teklif götürdüğü öğrenildi.

Teklif geldiği sırada Caner Cindoruk'la aşk yaşayan oyuncu, iddiaya göre öpüşme sahneleri nedeniyle teklifi reddetti. Bunun üzerine Doğandemir'in kapısını çalan yapımcı, olumlu yanıt aldı. Bu arada başrolü Nejat İşler ve Yiğit Özşener'le paylaşan Doğandemir'in çekimler devam ederken bir gece kulübünde Özşener'le yakınlaştığı iddia edilmişti.

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