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Arda'dan 9 saat tavla!

Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan , daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı.

Ardadan 9 saat tavla!
Sakatlığı nedeniyle takımını Alanyaspor maçında yalnız bırakan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Bebek'teydi. Turan, takımı Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı. Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.

Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan , daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı 'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.

Doğan SAVAŞ
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