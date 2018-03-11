10 dakikada 10 bin TL harcadı

Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel'in eşi ZeynepSever Demirel, önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi. Şık tarzıyla dikkat çeken 2009 BelçikaGüzeli, yakın bir dostunun doğum günü için hediye alışverişine çıktığını söyledi.
Beğendiği kıyafetleri tek tek mağazadaki satış danışmanına deneten Demirel, 10 dakika içinde tam 10 bin liraharcadı. Yakın dostu için kesenin ağzını açan Zeynep Hanım, bu alışverişiyle bonkörlüğünü konuşturmuş oldu.
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