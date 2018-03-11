;
Yol Durumu
  1. Issız adam Ata!
  2. "Tek özlemim çocuk"

10 dakikada 10 bin TL harcadı

7 ay önce kızı Yeda’yı kucağına alarak ikinci kez anne olan Zeynep Hanım incecik görüntüsüyle alışverişte görüntülendi.

10 dakikada 10 bin TL harcadı
Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi. Şık tarzıyla dikkat çeken 2009 Belçika Güzeli, yakın bir dostunun doğum günü için hediye alışverişine çıktığını söyledi.

Beğendiği kıyafetleri tek tek mağazadaki satış danışmanına deneten Demirel, 10 dakika içinde tam 10 bin lira harcadı. Yakın dostu için kesenin ağzını açan Zeynep Hanım, bu alışverişiyle bonkörlüğünü konuşturmuş oldu.

Aydın HAMZA
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar