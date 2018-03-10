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  1. Gençliğin sırrını buldu
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Yeni rota belli oldu

Yılbaşından önce sevgilisi ile ve Malezya’da 40 gün tatil yapan , şimdi ise ’ya çıkarma yapacak

Yeni rota belli oldu
Burcu Esmersoy, tatile doymak bilmiyor. Reklam çekimleri ve radyo programından bulduğu her fırsatta soluğu yurt dışında alan güzel sunucu, yılbaşından önce ise sevgilisi Berk Suyabatmaz ile yaklaşık 40 günlük bir tatil yapmıştı.


Sosyetik aşkıyla Malezya ve Avustralya gibi ülkeleri gezen , şimdi ise rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Güzel sunucu, yine 'la çıkacağı tatilinde bu kez Arjantin, Brezilya ve Küba gibi ülkelerde sevgilisiyle enerji depolayacak...
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