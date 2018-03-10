Yeni rota belli oldu

Burcu Esmersoy, tatile doymak bilmiyor. Reklam çekimleri ve radyo programından bulduğu her fırsatta soluğu yurt dışında alan güzel sunucu, yılbaşından önce ise sevgilisi BerkSuyabatmaz ile yaklaşık 40günlük bir tatil yapmıştı.
Sosyetik aşkıyla Malezyave Avustralya gibi ülkeleri gezen Burcu Esmersoy, şimdi ise rotasını GüneyAmerika'ya çevirdi. Güzel sunucu, yine Berk Suyabatmaz'la çıkacağı tatilinde bu kez Arjantin,Brezilya ve Küba gibi ülkelerde sevgilisiyle enerji depolayacak...
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