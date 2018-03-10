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Tarikatçılara VIP sığınak

Tarikatçılara VIP sığınak
Tom Cruise ve John Travolta gibi birçok yıldızın üyesi olduğu Scientology tarikatı, yeni bir sığınak yaptı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre tarikat, Kaliforniya'daki bir malikaneyi 5 milyon dolara satın aldı. Lüks bir ibadethaneye dönüştürülen malikanede tarikatın ünlü üyeleri için yeraltı sığınağı yapıldı. Sığınakta olası bir kıyamet senaryosunda Hollywood yıldızları korunacak...

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