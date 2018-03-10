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Solist pastası

Solist pastası
Linet, önceki akşam 43. yaş gününü Arnavutköy Eftalya Balıkçısı'nda kutladı. Ünlü şarkıcı, minyatür Linet ve orkestrası temalı pastasını üflemeden önce; "Kadınlarımız için daha özgür yıllar diliyorum. Kadına şiddetin olmadığı aydınlık bir yıl olsun" dedi.


'in pastası, şeker hamurundan yapıldı.
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