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’de Funda rüzgarı

Mardin’de Funda rüzgarı
Pop müziğin başarılı ismi Funda Arar, 'Yoluma Düşen Şarkılar' turnesinin startını önceki gün Mardin'de verdi.


Mardinliler'in gönlünü fetheden başarılı sanatçı, Kadınlar Günü dolayısıyla kadın güvenlik güçlerimizle bir araya gelip gönülleri fethetti.
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