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Mantıcıda doğum günü

Mantıcıda doğum günü
Arda Turan, önceki akşam kardeşi Okan Turan'ın Arnavutköy Bodrum Mantı'daki yaş günündeydi. Doğum günü yemeğine bir süre önce ailesinden istediği Aslıhan Doğan'la katılan ünlü futbolcunun ağzını bıçak açmadı. İkili, düğün tarihiyle ilgili soruları yanıtsız bırakıp hızlıca araçlarına bindi.
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