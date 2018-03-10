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Eğlence yorgunu

Eğlence yorgunu
İvana Sert, önceki akşam sevgilisi Can Çelebi ile Bebek'teki Angie adlı mekandaydı. 'nü sosyetik aşkıyla birlikte kutlayan ikoncan, her zamanki şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Yüksek topuklu ayakkabıları yüzünden gece sonunda yorgun düşen , mekan çıkışı hayli bitkindi.


Doğan SAVAŞ
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